Wie ein Start-up aus Wunstorf mit einer Creme gegen Neurodermitis kämpft

Pascal Baum aus Wunstorf und sein Geschäftspartner Emil Rahi aus Coburg in Oberfranken sind Jungunternehmer und haben ein Start-up gegründet. Sie vertreiben die Hautcreme Vita Date, die gegen Schuppenflechte und Neurodermitis wirkt. Rahi selbst litt unter schmerzhafter und juckender Schuppenflechte – vor allem an Ellenbogen und Füßen. „Es hat ihn genervt, dass er Cortison nehmen musste und mochte im Sommer auch keine T-Shirts tragen“, sagt sein Partner Baum. Der 27-jährige Wunstorfer und Rahi haben zusammen Betriebswirtschaft studiert.

Creme besteht aus Stoffen der Hanfpflanze

Das Besondere an der Hautcreme ist, dass ihre Wirkung auf Cannabidiol (CBD) basiert – einem ungefährlichen Stoff aus der Hanfpflanze ( Cannabis). Der Nutzhanf verursacht keine Abhängigkeit oder Psychosen. Außerdem enthält sie natürliche Inhaltsstoffe wie Sheabutter, Kokosöl und Kamille. „Wir haben viel experimentiert, um die richtige Menge zu finden, hatten zunächst aber auch Misserfolge“, sagt Baum. Die beiden Männer probierten unterschiedliche Zulieferer und Dosierungen aus.

Studenten suchen nach Lösungen gegen Hautkrankheiten

2015 fingen die Studenten während ihres BWL-Studiums an, nach einer Lösung gegen Neurodermitis zu suchen. Sie wollten eine Creme gegen Hautkrankheiten entwickeln, die frei von Cortison ist und nur aus natürlichen Inhaltsstoffen besteht. „Auf Cannabis sind wir gekommen, weil damals nach dem Wahlkampf des späteren Ministerpräsidenten von Kanada, Justin Trudeau, die Droge legalisiert worden ist“, erläutert der Wunstorfer. Es hätten sich viele Leute bei ihnen gemeldet, die auch an Hauterkrankungen litten. Diese seien von anderen Mitteln frustriert gewesen.

Unternehmen aus Bayern produziert die Creme

Seit eineinhalb Jahren probieren die Jungunternehmer Vita Date an Probanden aus. „Wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen, dass die Creme geholfen hat“, sagte Baum. Daher haben sich die beiden Geschäftspartner ein Unternehmen in Bayern gesucht, das die Creme für sie produziert. Der Vertrieb erfolgt seit einem Monat online und über lokale Partner in Hamburg, Rostock, Bielefeld und bald auch Bamberg. Bis 2022 wollen die Partner flächendeckend mit ihrem Produkt vertreten sein –auch in Wunstorf und Hannover.

Verpackung aus Holz – und bald auch kompostierbar

„Hanf ist schon vor 3000 Jahren als Heil- und Nutzpflanze eingesetzt worden“, erklärt Baum. Er und sein 29-jähriger Geschäftspartner haben sich extra an das Bundesinstitut für Arzneimittel gewandt, um auf der sicheren Seite zu sein. Das Cannabidiol werde auch bei Krebspatienten und Spastikern eingesetzt, sagt Baum. Das Ziel der beiden ist, die Selbstständigkeit weiter auszubauen und das sozialste und nachhaltigste Unternehmen in diesem Bereich am Markt zu werden. „ Vita Date verwendet ausschließlich pflanzliche Bio-Produkte. Die Verpackung ist aus zertifiziertem Holz und soll in naher Zukunft kompostierbar werden“, meint Baum.

Die beiden Geschäftspartner verfolgen den Ansatz des sogenannten grünen Kapitalismus – nachhaltig, aber gewinnbringend. „In Zukunft wollen wir auch selbst produzieren, um die Bedingungen wie soziale Aspekte selbst beeinflussen zu können“, betont der 27-Jährige.

Im Onlineshop kostet die Creme 36 Euro. Weitere Informationen gibt es auf der Website des Start-ups.

Was ist Neurodermitis? Neurodermitis ist eine chronische, nicht ansteckende Hautkrankheit. Weitere Bezeichnungen sind atopische Dermatitis und endogenes Ekzem. Hauptsymptome sind rote, schuppende, manchmal auch nässende Ekzeme auf der Haut und ein starker Juckreiz. Die Erkrankung verläuft schubweise und hat ein individuelles, vom Lebensalter des Patienten abhängiges Erscheinungsbild. Die Erkrankung ist nicht heilbar, aber behandelbar. Meist wird die charakteristische Hauttrockenheit bekämpft und entzündungshemmende Wirkstoffe äußerlich angewendet. Weitere Therapie ist eine Ernährungsumstellung mit der Einnahme von B-Vitaminen. Die Bezeichnung Neurodermitis stammt aus dem 19. Jahrhundert. Damals dachte die Medizin, die Ursache der Hauterkrankung sei eine Nervenentzündung. Die Ansicht wurde widerlegt, die Bezeichnung ist aber weiterhin geläufig.

Von Anke Lütjens