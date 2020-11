Wunstorf

Die Werbegemeinschaft Wunstorf möchte mit einem besonderen Angebot Kunden in die Innenstadt locken. Allerdings ist mittlerweile klar, dass es einen richtigen Weihnachtsmarkt vor der Stadtkirche nach den gestiegenen Corona-Zahlen auch in einer reduzierten Form nicht geben wird. „Denkbar ist derzeit nur, drei bis vier Stände über die ganze Fußgängerzone verteilt aufzustellen“, sagte Wirtschaftsförderer Uwe Schwamm. Dazu laufen aber noch Gespräche. Klar ist auch, dass das Angebot wohl auch nicht so lange dauern wird wie sonst der Weihnachtsmarkt.

Bei den Veranstaltungen macht das Black-Weekend am Freitag und Sonnabend, 27. und 28. November, den Auftakt. Am Sonnabend schließen die teilnehmenden Geschäfte erst um 18 Uhr. Im Dezember haben die Läden vor Weihnachten sonnabends bis 20 Uhr geöffnet. Kleinere Überraschungen erwarten die großen und kleinen Besucher am Sonnabend, 5. Dezember. Kinder können sich an einem Malwettbewerb beteiligen.

Lichter bringen Fußgängerzone zum Leuchten

Lichter sollen am Sonnabend, 12. Dezember, beim Light Night Shopping die Innenstadt erhellen. Genug Zeit für den Weihnachtseinkauf bleibt auch am Sonnabend, 19. Dezember, den die Händler mit kleineren Aktionen in der Fußgängerzone begleiten möchten.

Von Rita Nandy und Sven Sokoll