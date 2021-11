Klein Heidorn

Da der „kleine“ Heidorner Weihnachtsmarkt kurzfristig wegen Corona abgesagt wurde, beschlossen die Kameraden der Feuerwehr Klein Heidorn, den Weihnachtsmann trotzdem ins Dorf zu holen. „Denn die Kinder können da am wenigsten für“, sagte Ortsbrandmeister Jens Adamski.

Begleitet durch die Feuerwehrkameraden machte sich der Weihnachtsmann auf einer weihnachtlich geschmückten Handdruckspritz am Sonnabend um 16.30 Uhr auf den Weg durch das Dorf. Es ging entlang über die Heidorner Straße, in die Schulstraße, Triftstraße, Am Hasenloch, durch den Iltisweg, über Zwei Grenzen, am Fuchsberg zurück auf die Heidorner Straße. Am Feuerwehrhaus war der Endpunkt erreicht.

Die geschmückten Fahrzeuge zogen viele Blicke der Dorfbewohner auf sich. Nicht nur die Kleinen kamen auf ihre Kosten, auch für die Erwachsenen gab es kleine Leckereien in Form von Glühwein.

Von Florian Hake