Steinhude/Mardorf

Wahrscheinlich liegt es an den Wasserflöhen: Das Steinhuder Meer bietet seit rund zwei Monaten ungewohnte Einblicke. In Ufernähe kann man vielfach bis auf den Grund des Gewässers sehen. Das war seit etlichen Jahren nicht mehr möglich. Für gewöhnlich ist das Wasser grünlich-bräunlich gefärbt und nur bis wenige Zentimeter unter der Oberfläche durchsichtig.

Bei Sonnenschein ist der Sand am Meeresboden gut zu sehen. Quelle: Jim Engelmann

Anzeige

Aus Sicht von Thomas Brandt von der Ökologischen Schutzstation Steinhuder Meer ist das ein Zeichen, dass sich der ökologische Zustand des Gewässers verbessert hat. „Wir haben hier immer mal einen Wechsel zwischen trüberem und klarerem Wasser, aber so klar wie jetzt war es wohl das letzte Mal im Jahr 1999“, sagt er. Die Folgen haben allerdings keinesfalls allen Freude gemacht: Weil dann auch mehr Licht zum Grund durchdringt, bringe das klare Wasser meist ein kräftiges Wachstum von Wasserpflanzen mit sich, sagt Brandt. Im Maschsee ist das bereits im vergangenen Sommer aufgetreten.

Lesen Sie auch

Auch im Sommer 2006 war ein Mähboot auf dem Steinhuder Meer eingesetzt. Quelle: Heiko Höhn (Archiv)

Wasserpest wucherte einst viele Bereiche zu

Was dann wächst, ist das richtige Kraut, im Gegensatz zu den mikroskopisch kleinen Pflanzen und Partikeln, die die Wasserfärbung verursachen. Aus Sicht der Segler können diese größeren Pflanzen zum Ärgernis werden – jedenfalls wenn sie so stark wuchern sollten wie in den Folgejahren kurz nach der Jahrtausendwende. Damals waren regelmäßig Mähboote auf dem Steinhuder Meer unterwegs, um die eingeschleppte Wasserpest zu kürzen. Etliche Zonen im Steinhuder Meer waren für Boote nicht mehr passierbar, und die Wege zu den Stegen wucherten zu.

2002 wucherte die Wasserpest große Bereiche des Steinhuder Meeres zu Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Aufklaren ist ungewöhnlich für die Jahreszeit

Ob das auch im Steinhuder Meer zu erwarten ist, könne man jetzt noch nicht sagen, erläutert Hans-Heinrich Schuster, Limnologe, also Gewässerkundler vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz ( NLWKN). Seine Dienststelle nimmt regelmäßig Wasserproben aus dem Steinhuder Meer und vielen anderen niedersächsischen Gewässern. Auch den Fachleuten dort ist aufgefallen, dass das Wasser seit Oktober ungewöhnlich klar ist. „Das ist besonders für die Jahreszeit ungewöhnlich“, sagt er. Als das Wasser 1999 aufklarte, sei das im Frühjahr passiert.

Auch im Uferbereich kann man sonst kaum bis zum Grund sehen wie in diesen Tagen. Quelle: Kathrin Götze

Er gehe davon aus, dass die Anzahl der Wasserflöhe gestiegen ist. Dieser umgangssprachliche Name bezeichnet eine ganze Reihe von Kleinkrebsarten, die das Seewasser filtrieren. Die Fachleute gingen davon aus, dass etwa 40 dieser Kleintiere pro Liter Wasser nötig sind, um das klare Wasser zu erhalten. Dass sich der bestand offenbar erholt habe, liege wohl daran, dass auch größere Raubfische wie Zander und andere Barsche wieder in größeren Mengen im Meer zu finden sind. Sie fressen die kleineren Weißfische, die sich ihrerseits von den Wasserflöhen ernähren.

Heimische Laichkräuter bieten Lebensraum

Erst im Frühjahr werde sich nun zeigen, ob auch das erwünschte Pflanzenwachstum folgt. Man müsse nicht zwingend damit rechnen, dass sich wieder die Wasserpest ausbreitet. Im Dümmer beispielsweise gediehen in den jüngsten Jahren wieder heimische Laichkräuter. Wie schon der Name verrät, bieten diese Fischen und anderen Wasserbewohnern Brutplätze und auch Schutz vor Fressfeinden, etwa Seevögeln. Und sie verhindern auch, dass sich Blaualgen so stark vermehren können wie in den vergangenen Jahren häufiger. „Damit wäre auch den Badegästen und Hundehaltern gedient“, sagt Schuster.

Große Raubfische wie Zander sind wichtig für das ökologische Gleichgewicht in einem Gewässer. Quelle: Dirk Häusler (Archiv)

Dass die großen Fische für das ökologische Gleichgewicht im Wasser eine große Rolle spielen, betonen Schuster und Brandt einhellig. „Man muss mit dem Bestand nachhaltig umgehen“, sagt Schuster. Er gehe davon aus, dass die ansässige Fischerei das auch beachte und somit kein Problem darstelle. Brandt verweist auf Bemühungen der Naturschutzverbände, die Stellnetzfischerei zu verbieten. Mit Stellnetzen kann man insbesondere in Fischschwärmen größere Beute machen, als etwa mit Reusen, weil sie mehr Tiere auf größerer Fläche erwischen. Auch Zander und andere Barsche sind Schwarmfische.

Von Kathrin Götze