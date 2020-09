Steinhude/Wunstorf

Steinhude ist für seine Fischspezialitäten bekannt. Auch die Auswahl an Fleischgerichten ist in den Restaurants am Steinhuder Meer groß. Schwieriger wird die Auswahl für Vegetarier und Veganer, wenn sie nicht nur einen Salat essen möchten. Bei zwei Lokalitäten, die wir besucht haben, der Waldgaststätte Alten’s Ruh und dem Al Mare, können sie zwischen verschiedenen Gerichten wählen.

Die Speisekarte der Waldgaststätte Alten’s Ruh lässt auf den ersten Blick erkennen: Im Restaurant Am Hohen Holz werden auch Vegetarier und Veganer satt. Grüne Schriftzüge kennzeichnen die insgesamt elf Gerichte auf der Speisekarte der Waldgaststätte Alten’s Ruh. Fleischlose Gerichte finden sich aber auch auf der Biergartenkarte.

Anzeige

Fleisch und Semmeln aus Wunstorf

Die Küchenphilosophie von Pächter Konstantinos Ioannidis lautet: Tradition trifft auf Moderne. „Ich als junger Gastronom übernehme ein Traditionsunternehmen“, sagt der 36-Jährige. So dürfen neben den vegetarischen und veganen Gerichten selbstverständlich auch die beliebten Schnitzel nicht auf der Karte fehlen. Dabei legt Ionnides Wert auf nachhaltige und regionale Produkte. 99 Prozent seiner Speisen kochen seine beiden Köche und er frisch. Einzig Kartoffelprodukte wie Kroketten und Herzoginkartoffeln kaufe er bereits fertig.

Sein Fleisch bezieht er von einer Metzgerei aus Wunstorf ( Peter Spangenberg). Die speziellen Brötchen für seine Schnitzelsemmel liefert die heimische Bäckerei „Ihr Brotkorb“. Mittlerweile gibt es auch Leberkässemmeln und vegetarische mit Schafskäse, Paprika und hausgemachten Krautsalat belegte Brötchen. Die Esskultur in Deutschland sei vielfältig, sagt der Gastronom. Mit seinem vegetarischen und veganen Angebot möchte sich der gelernte Hotelkaufmann ein Alleinstellungsmerkmal schaffen. Das besitzt auf jeden Fall die idyllische Lage am Waldrand, eine beliebte Strecke für Radfahrer zwischen Wunstorf und Steinhude. Eltern können entspannt im Biergarten speisen, während Kinder auf dem benachbarten Spielplatz herumtoben.

Touristen lockt vegetarischen Speisenangebot

Auf der ersten Speisekarte standen sogar sechs vegane Hauptgerichte. Doch noch werde das Angebot nicht so gut angenommen. Derzeit können Veganer zwischen saisonalem Gemüse mit Mungbohnen in einer Kokos-Curry-Sauce und Räuchertofu mit Zucchini, Paprika, Lauchzwiebeln in Kokosmilch wählen. „Wir wollen aber weiter vegetarischen und veganen Gerichten Wert geben“, verspricht Ionnides. Das Konzept geht auf jedem Fall beim Ehepaar Sommer auf. Beim Blick auf die Speisekarte hat sich Vegetarierin Birgit Sommer für den Babyspinat-Salat mit Himbeerdressing entschieden. „Sehr lecker“, lautet ihr Urteil. Ihr Mann Wolfgang Sommer findet, dass in Restaurants häufig zu wenig für Vegetarier angeboten werde. Auf ihrer Radtour von Wunstorf nach Steinhude haben die Touristen aus dem Münsterland einen Stopp eingelegt.

Urlauber Wolfgang und Birgit Sommer legen einen Stopp auf ihrer Radtour nach Steinhude in der Waldgaststätte Alten's Ruh ein. Sie haben sich für Spinatsalat, Kartoffelsuppe und Matjes entschieden. Quelle: Rita Nandy

Vater legte seinem Sohn Gastronomie in die Wiege

Das selbst gemachte Himbeerdressing erfreue sich großer Beliebtheit bei den Gästen, weiß der Gastronom. Als süßer Nachtisch lassen sie sich gerne Mousse au Chocolat schmecken. Protest wurde laut, als es kurz von der Speisekarte verschwand. Auf der spiegeln sich mit griechischem Salat, mediterranem Gemüse und Rosmarinkartoffeln die Wurzeln von Ionnides wider. Mit fünf Jahren kam er aus Griechenland nach Deutschland. Die Gastronomie wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Sein Vater und Schwiegervater, von dem das Rezept für die Metaxasauce stammt, helfen gerne auch einmal aus.

Vermehrt jüngere Gäste speisen in der Waldgaststätte

Mit den modernen Gerichten möchte er jüngeres Publikum anlocken. Dafür ist er auch eine Kooperation mit Lila Card aus Hannover eingegangen, das für Nutzer ein umfangreichen Angebot zum halben Preis anbietet. Seit seinem Start haben sich die Gäste deutlich verjüngt. Viel über gesunde Ernährung habe der Hannoveraner bei seinem vorherigen Job im Restaurant im Club Aspria am Maschsee gelernt.

Herr Ioannidis, warum sind Sie Gastronom geworden?

Der Kontakt mit vielen Menschen war ausschlaggebend. Jeder Gast ist anders.

Ihr Lieblingsessen?

Schnitzel mit Metaxasauce, dazu gerne mediterranes Gemüse

Was darf in Ihrem Kühlschrank nicht fehlen?

Milch für mein Müsli morgens.

Waldgaststätte Alten’s Ruh, Am Hohen Holz 51, Telefon (05031) 969840, Öffnungszeiten: Oktober bis April, montags bis freitags, 12 bis 22 Uhr, Mai bis September, 10 bis 22 Uhr, sonnabends, sonntags, feiertags 10 bis 22 Uhr.

Al Mare macht Tagesangebote möglichst auch für Vegetarier

Der Gastronom The Trung Mai legt auch großen Wert auf vegetarische Speisen in seinem Restaurant Al Mare. Quelle: Rita Nandy

Im Steinhuder Ristorante Al Mare gibt es italienische Küche mit frischer Pasta, Pizza, Salaten sowie Fisch- und Fleischgerichten. An vegetarischen Speisen stehen Gemüsepfanne, Gemüselasagne und Gemüseauflauf auf der Karte. Hinzu kommen saisonale Gerichte. Dazu gehören im Sommer Pfifferlinge. Die bietet The Trung Mai seinen Gästen beispielsweise mit frischen Bandnudeln an.

Seit 16 Jahren steht Mai am Herd: „Ich liebe die Arbeit“, sagt er. Dabei hat er in seiner Heimat Vietnam etwas ganz anderes, nämlich Chemie, studiert. „Ich esse gerne“, nennt er den Grund für den Wechsel in die Gastronomie vor 22 Jahren. Damals kam er zunächst nach Hannover. Heute lebt er in Steinhude. Und er probiere in der Küche auch neue Gerichte aus. Ebenso gehe er auf spezielle Essensvorlieben seiner Gäste ein. Schwierig sei es jedoch beispielsweise bei glutenfreien Nudeln. Die gehörten nicht zum ständigen Angebot, weil die Nachfrage eher gering sei. „Gestern waren die Gemüsepfanne und die Gemüselasagne sehr gefragt“, erzählt der verheiratete Familienvater. Wenn möglich, bezieht er das Gemüse der Saison bei örtlichen Händlern. Und er achte darauf, dass bei den Tagesangeboten auch etwas für Vegetarier auf der Tafel stehe.

Im Ristorante Al Mare in Steinhude gibt es fleischhaltige und vegetarische Gerichte. Quelle: Restaurant Al Mare

Gäste bestellen am liebsten aus dem wechselnden Angebot

Seine Gäste wählten am liebsten aus den frischen, wechselnden Angeboten aus. „Was soll ich heute essen?“, fragten ihn seine Stammgäste, erzählt Mai schmunzelnd. Und auch Gerichte mit frischem Trüffel oder Trüffelöl hätten vielen gemundet. Der 52-Jährige bittet Besucher derzeit einen Platz zu reservieren, um die Tische coronagerecht aufstellen zu können. Der Außen- und Innenbereich verfügt normalerweise über je 40 Sitzplätze.

Herr Mai, Warum sind Sie Gastronom geworden?

Ich esse gerne. Die Gastronomie hat mir gefallen. Da habe ich gedacht, das kann ich auch machen.

Ihr Lieblingsessen?

Ich esse alles. Am liebsten Nudeln und Reis.

Was haben Sie immer im Kühlschrank?

Gemüse und Salat

Ristorante Al Mare, Graf-Wilhelm-Straße 7, Steinhude, Telefon (05033) 8749, Öffnungszeiten: montags geschlossen, dienstags bis sonntags, 12 bis 14.30 Uhr und 17.30 bis 22.30 Uhr.

Von Rita Nandy