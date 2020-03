Vorplatz der Strandterrassen in Steinhude wird bis Juni umgebaut

Steinhude

Der Platz vor den Strandterrassen wird saniert. Ein Unternehmen hat in der vorigen Woche mit den Bauarbeiten begonnen. Am Freitag ist das alte Pflaster entfernt worden. Am Montag rückte der Bagger. Die Ver- und Entsorgungsleitungen werden erneuert und so angeordnet, dass sie auch für Veranstaltungen gut genutzt werden können. Ziel ist es, den Platz attraktiver zu gestalten und ihn besser für Veranstaltungen nutzbar zu machen. Es ist der zweite Bauabschnitt.

Nutzer kritisieren Zeitpunkt der Arbeiten

Die Investition stößt in Steinhude auf große Gegenliebe, aber den Zeitpunkt versteht niemand. „Warum jetzt? Die Stadt Wunstorf legt los, sechs Monate zu spät. Wir, die Strandterrassen, mit denen dieses Vorgehen nicht abgesprochen wurde, sind sauer!“, heißt es in einem Kommentar der Betreiber Andreas und Thomas Lampe auf Facebook. Sie begrüßen den Umbau ausdrücklich, kritisieren aber die Kommunikationsschwäche der Stadt. Baubeginn sollte im Oktober sein.

Auch andere Facebook-Nutzer kritisieren den Zeitpunkt der Bauarbeiten kurz vor Saisonbeginn. „Kurztrips nach Steinhude können wir bis zum Sommer wohl vergessen. Dann müssen wir wohl andere Ziele ansteuern“, schreibt Meik Haffa. Steffi Wesemann nimmt die Stadt in Schutz: „Die Planung dauert immer etwas länger, und dass es so ein milder Winter wird, konnte auch keiner ahnen.“ Die Verwaltung hatte das Bauvorhaben ausgeschrieben. „Die Unternehmen sind derzeit stark gefordert und müssen dann auch Zeit haben“, erklärt Ortsbürgermeister Wilhelm Bredthauer ( SPD).

Stadt erzielt keine Einigung mit Eigentümer

Die Stadtverwaltung weist die Kritik zurück. „Wir sind irritiert über diese Beiträge in den sozialen Netzwerken. Unser Ziel war, im Frühjahr zu beginnen und bis Anfang Juni fertig zu sein“, sagt Stadtsprecher Alexander Stockum. Das habe die Stadt auch so kommuniziert. Die Verwaltung bedauert, keine Einigung mit dem Eigentümer der Strandterrassen erzielt zu haben, dem ein Teil der Fläche gehört. „Unser Ziel ist die einheitliche Gestaltung des Platzes“, betont Stockum.

Umbau soll bis Juni fertig sein

Er ist froh, dass der Bau begonnen hat, schließlich habe die Planung fast fünf Jahre gedauert. Bredthauer rechnet damit, dass der Umbau bis Anfang Juni abgeschlossen ist. Denn am Sonnabend und Sonntag, 13. und 14. Juni, will der Norddeutsche Rundfunk dort sein Landpartie-Fest ausrichten. Moderatorin Heike Götz wird mit weiteren Kollegen und vielen Ausstellern zu Gast sein. Die Stadt hat entschieden, auch den jährlichen Neubürgerempfang zum Landpartie-Wochenende nach Steinhude zu verlegen.

Uferkante und Brücke erneuert

Im Winter 2018/2019 war in einem ersten Bauabschnitt die Uferkante in Höhe des Platzes umgearbeitet worden, das Ufer wurde mit einem Kunststoffsteg und Sitzelementen aus Beton gestaltet. Daher können Besucher wie am Hafen direkt am Wasser sitzen. Im Verlauf der Arbeiten hatte die Stadt auch die hölzerne Promenadenbrücke erneuern lassen, die sich direkt an den Platz anschließt. Zum zweiten Bauabschnitt, für den einige Bäume entfernt werden mussten, gehört nun der eigentliche Platz. Die Kosten dafür betragen rund 650.000 Euro. Die Stadt hat bereits 150.000 Euro aus dem EU-Leader-Programm vom Land bewilligt bekommen, auch die Region beteiligt sich finanziell.

Platz erhält ein Wasserspiel

Der Platz soll wie der Bereich am Hafen mit anthrazitfarbenen Betonsteinen gepflastert werden. Auch ein Wasserspiel in Form eines Schiffs soll eingebaut werden. Außerdem wird die Beleuchtung erneuert. Der Lampentyp, der bereits in der Umgebung des Ratskellers getestet wurde, soll auf lange Sicht auch auf der Promenade sowie im Bereich der Wochenende-Fußgängerzone aufgestellt werden. Im dritten Bauabschnitt sind dann eine Bühne für Veranstaltungen und neue Sitzplätze in der Nähe von Bäumen vorgesehen.

