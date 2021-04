Luthe

Der Ortsrat Luthe wünscht sich für Gastronomie und Handel in allen Teilen der Stadt die Perspektive, an Öffnungsprojekten in der Corona-Pandemie teilnehmen zu können. „In Luthe sind viele traurig, dass für Modellprojekte bisher immer nur über die Wunstorfer Fußgängerzone gesprochen wurde“, sagte Andreas Lange (CDU). Er erhofft sich, dass die Wirtschaftsförderung Konzepte entwickelt, von denen alle profitieren. „Wir brauche unsere Gewerbetreibenden“, betonte Lange.

„Bisher fallen die Ortsteile hinten runter“, sagte auch Ortsbürgermeister Rolf Hoch (SPD). Die Wunstorfer Stadtverwaltung hatte sich zunächst erfolglos als Modellprojekt beworben. Sie wollte im Stadttheater ein Corona-Testzentrum einrichten und dann ermöglichen, dass die negativ Getesteten in der Fußgängerzone die Geschäfte und Restaurants besuchen können. Die Stadt bekundet jedoch weiterhin Interesse und setzt jetzt darauf, dass das Projekt in einem zweiten Schritt auch in Wunstorf starten könnte.

Von Sven Sokoll