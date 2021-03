Wunstorf - Volksbank will in diesem Jahr mit Neubau der Hauptstelle in Wunstorf beginnen

Die Volksbank Nienburg will in diesem Jahr mit dem Bau der neuen Filiale in Wunstorf beginnen. Bei ihrer Bilanzpressekonferenz berichtete die Bank außerdem, dass ein Plus bei Einlagen und Krediten die Bilanzsumme 2020 um mehr als 10 Prozent steigen ließ.