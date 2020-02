Steinhude

In den Bruchgärten am Steinhuder Ortsausgang haben in der Nacht zu Sonnabend Lauben gebrannt. Die örtliche Feuerwehr wurde gegen 3 Uhr alarmiert. Die ersten Helfer sahen, dass bereits vier Lauben, ein Hühnerstall und der umliegende Bewuchs auf einer Fläche von rund 15 mal 50 Metern brannten. Weil der Brand schon so groß war und der Wind ihn weiter anfachte, zeigte sich bald, dass die Versorgung mit Löschwasser eine größere Herausforderung war.

Zum ersten Mal kam die Tanklöschfahrzeug-Gruppe der Stadtfeuerwehr zum Einsatz. Quelle: Feuerwehr Wunstorf

Denn die 4000 Liter auf den Steinhuder Fahrzeugen waren zu knapp, und die nächste Entnahmestelle war rund eineinhalb Kilometer entfernt. Deshalb kam zum ersten Mal die Tanklöschfahrzeug-Gruppe der Stadtfeuerwehr zum Einsatz. Zwei Tanklöschfahrzeuge aus Wunstorf, eines aus Bokeloh und eines aus Großenheidorn mit einer Kapazität von insgesamt 11.000 Litern Wasser begannen somit mit einem Pendelverkehr zur abgelegenen Brandstelle, der rund drei Stunden anhielt.

Die Laube brannten vollständig nieder. Quelle: Feuerwehr Wunstorf

Die Klein Heidorner Feuerwehr stellte mit ihrem Gerätewagen Verpflegung für die rund 60 Freiwilligen und Nachschub-Material zur Verfügung. Insgesamt setzte die Feuerwehr zehn Fahrzeuge ein und konnte den Einsatz nach vier Stunden beenden. Die Ursache des Brandes ist noch unklar, die Polizei ermittelt.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Wunstorf lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Sven Sokoll