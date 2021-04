Steinhude

Eine Benutzungsordnung sollte ab dem 1. Mai regeln, wie die Besucher Steinhudes sich in den Bereichen am Meer verhalten sollten. Der Ortsrat hatte dem Regelwerk für den Hafen, das Ratskellergrundstück, den Platz an den Strandterrassen und die Promenade schon wie vorgeschlagen zugestimmt. Im Verwaltungsausschuss, der in dieser Sache das letzte Wort hat, sind dann am Montag aber doch noch Bedenken aufgekommen.

„Aus unterschiedlichen Richtungen gab es Bedenken, dass dort zu viele Dinge aufgeführt sind, die eigentlich selbstverständlich sind“, berichtete Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt anschließend. Deshalb nahm der Verwaltungsausschuss einige Punkte noch heraus. Diese lauteten, dass niemand auf Laternen klettern, gefährliche Gegenstände mitbringen und Müll auf den Boden werfen soll. Auf für gewerbliches Filmen und Fotografieren muss nun doch keine Erlaubnis eingeholt werden. Der Grund: der Ausschuss war sich nicht im Klaren darüber, in welchen Fällen jemand gewerblich filmt und fotografiert.

Von Sven Sokoll