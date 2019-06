Wunstorf

Ein 30-Jähriger ohne festen Wohnsitz hat am Sonnabend randaliert, als er an der Hagenburger Straße wegen einer leichten Verletzung behandelt werden musste. Der Patient fing ohne erkennbaren Grund an zu schlagen und beleidigte die Rettungskräfte und die Polizisten. Der Mann wurde in einer Klinik gebracht, ein Strafverfahren gegen ihn läuft.

Von Sven Sokoll