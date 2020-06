Der Ortsrat Steinhude hat verärgert darauf reagiert, dass ein Gutachten zur Verkehrsführung im Touristenort noch nicht vorliegt. Er hat schon einmal eine neue Parkregelung für die Straße Metjenkamp beschlossen, und die Verwaltung will obendrein jetzt eine Einbahnstraßenregelung auf dem Sölterweg testen.

In der Nähe der Badeinsel in Steinhude (hinten) will die Stadt Falschparker häufiger belangen. Der Ortsrat hat für die Straße Metjenkamp (rechts) außerdem ein wechselseitiges Halteverbot beschlossen. Quelle: Sven Sokoll