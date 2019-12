Verein Madagaskar und Wir feiert im Stadttheater sein 30-Jähriges

Wunstorf

Madagaskar ist ziemlich weit weg von Wunstorf. Dennoch gibt es eine besondere Verbindung zu der Insel im westlichen indischen Ozean. Die Wunstorferin Bärbel Lange hat 2007 den Verein Madagaskar und Wir gegründet, um das Hilfsprojekt Akamasoa von Pater Pedro in der Hauptstadt Antananarivo zu unterstützen. Das haben auch bereits viele Wunstorfer getan, vor allem Schulen wie die evangelische IGS, die Paul-Moor-Förderschule und das Hölty- Gymnasium. Am Wochenende hat der Verein das 30-jährige Bestehen Akamasoas mit zwei Veranstaltungen im Stadttheater gefeiert.

Verein unterstützt Hilfsprojekt

Akamasoa bedeutet „Guter Freund“. Seit 2007 unterstützt der Verein die Arbeit von Pater Pedro in Madagaskar – einem der ärmsten Länder der Welt. Dessen Ziel ist es, den sogenannten Müllkindern und ihren Familien ein lebenswertes Dasein zu ermöglichen. Mit Spenden wird der Bau von Dörfern, Schulen und Krankenhäusern sowie der Aufbau einer funktionierenden Infrastruktur finanziert. Allein das Projekt Ein Netzwerk der Nächstenliebe, das bei einem Festival auf der Badeinsel im Jahr 2014 gestartet war, brachte in drei Jahren 200.000 Euro ein. Ein Sponsorenlauf der drei Schulen ergab fast 32.000 Euro.

Lange berichtet über Madagaskar

In den Herbstferien haben Lange und ihr Mann Nico Abend zehn Tage auf Madagaskar verbracht. Darüber berichteten sie am Freitagabend mit einem Videobeitrag. Sie erzählten vom Bau neuer Häuser, für die der Verein derzeit Spenden sammelt, aber auch von der Wasserknappheit. Eine Biogasanlage könnte ein neues Spendenprojekt werden. Zum Abschluss dankte Pater Pedro den Spendern in Deutschland mit persönlichen Worten. Weiter ging es mit einem Trommelkonzert einer Projektgruppe der IGS. Die Schüler übergaben symbolisch eine Spende, deren Betrag von derzeit rund 1000 Euro noch mit dem Ertrag aus Veranstaltungen erhöht werden soll. Sieger des Filmwettbewerbs Akamasoa und Du wurden die 5d der IGS und die Klasse 10 der Paul-Moor-Schule.

Macher von der Basis starten

Der Sonnabend stand ganz im Zeichen eines Benefizkonzerts, bei dem zunächst die Schulband der Paul-Moor-Schule, die Macher von der Basis ihren großen Auftritt hatten. Die Sänger und Musiker legten mit ihrer Hymne „Wir sind die Macher von der Basis“ rappend los. „Es macht mich glücklich, vielen Menschen mit Krankenhäusern und Schulen geholfen zu haben“, sagte eine Schülerin. Die Schüler sangen sogar ein madagassisches Lied. „Sabatasai“ wird auf der Insel vor dem gemeinsamen Essen gesungen, aus Dankbarkeit zum Beispiel für eine Schale Reis. Ein weiteres Lied war der Freundschaft gewidmet.

Mit einem Benefizkonzert feiert der Verein "Madagaskar und Wir" das 30-jährige Bestehen des Hilfsprojektes Akamasoa. Quelle: Anke Lütjens

Theaterstück bildet Realität ab

Unter die Haut ging der Auftritt des Jazz- und Aktionschores Twist&Shout aus Wunstorf. Die Männer und Frauen sangen unter anderem „Nothing’s gonna change my love for you“ und „Stand by me“. Ebenso fantastische Stimmen zeigten die Sänger der Gruppe Ravaomaria’s, die allesamt ihre Wurzeln auf Madagaskar haben. Neben Tänzen präsentierten die jungen Leute auch ein berührendes Theaterstück über die Armut und die Hilfe von Akamasoa. Das Projekt gab der Familie nicht nur Arbeit und Bildung, sondern auch ihre Würde zurück.

Gewürze aus Madagaskar importiert Unternehmer Dennis Ehmsen aus Hannover direkt von den Klein-Farmern. Er und das Restaurant Gondel“ unterstützten die Veranstaltung.

Von Anke Lütjens