Steinhude

Für die Fischtreppe am Meerbach hat der zuständige Unterhaltungsverband ein neues Konzept entwickelt und will jetzt versuchen, dieses in absehbarer Zeit zu realisieren. Das hat der neue Geschäftsführer Gaylord Kurre am Freitag auch bei einer Bootsfahrt der CDU Steinhude berichtet.

„Das Ablassbauwer...