Steinhude

Die abendliche Stimmung am Steinhuder Meer ist ein beliebtes Fotomotiv. Ein Kurs der Volkshochschule Hannover-Land ( VHS) am Sonntag, 2. August, hilft Hobbyfotografen, die bestmögliche Kameraeinstellung, den richtigen Bildaufbau und den optimalen Blickwinkel zu finden. Der fotografische Spaziergang dauert von 19 bis 21.15 Uhr. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz an den Strandterrassen, Meerstraße. Teilnehmer müssen eine Kamera mit voll geladenem Akku, eine leere Speicherkarte und ein Stativ mitbringen. Die Kursgebühr beträgt 26 Euro. Eine Anmeldung ist über die Homepage der VHS, per E-Mail an info@hannover-land.de oder per Telefon unter (05032) 9819-83 möglich.

Von Rita Nandy