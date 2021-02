Luthe

Der Unfall ereignete sich vermutlich beim Rückwärtsfahren: Ein Autofahrer oder eine Autofahrerin hat am Freitag, 12. Februar, zwischen 11 und 14 Uhr die Absperrkette und einen Pfosten einer Grundstückszufahrt an der Schloß Ricklinger Straße 40 in Luthe beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer Angaben zum Tathergang machen kann, erreicht das Polizeikommissariat unter Telefon (0 50 31) 9 53 00.

Von Rita Nandy