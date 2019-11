Klein Heidorn

In einer Kurve ist ein 33-jähriger Autofahrer am Sonnabend gegen 20.15 Uhr mit seinem Audi von der Heidorner Straße in Klein Heidorn abgekommen. Danach stieß der Wagen mit einer Straßenlaterne und einem Gartenzaun zusammen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Von Sven Sokoll