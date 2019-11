Wunstorf/Steinhude

Die Polizei ermittelt in zwei neuen Fällen von Unfallfluchten. Zunächst wurde dabei am Freitag zwischen 11.30 und 13.05 Uhr ein blauer VW Golf an der Meerstraße in Steinhude beschädigt. Am Sonnabend zwischen 11.45 und 13 Uhr traf es einen schwarzen Opel Astra, der in der Nähe des Kiosk Box an der Alten Bahnhofstraße stand. Zeugen, die zur Ermittlung der unbekannten Verursacher beitragen können, sollen sich unter Telefon (05031) 9530115 melden.

Von Sven Sokoll