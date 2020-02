Unbekannte demolieren geparkte Autos in Wunstorf

Wunstorf

Bei der Wunstorfer Polizei sind am Sonntagmorgen mehrerer Anzeigen wegen demolierter Außenspiegel gemeldet worden. Laut Polizei beobachtete ein Zeuge kurz nach Mitternacht drei Personen an der Blumenauer Straße. Die Beamten gehen von einer Gruppe Jugendlicher aus, die die Autos beschädigt haben sollen. Sie demolierten außerdem Fahrzeuge an der Hindenburgstraße und der Breslauer Straße. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wunstorf unter Telefon (05031) 95300 zu melden.

Von Rita Nandy