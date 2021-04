Wunstorf

Der BUND Wunstorf fordert einen trassennahen Ausbau der ICE-Bahnstrecke zwischen Hannover und Bielefeld. Die Ortsgruppe hat sich einer entsprechenden Erklärung der Naturschutzverbände aus Niedersachsen und Ostwestfalen-Lippe angeschlossen. Sie beziehen sich darauf, dass in einem Workshop der Deutschen Bahn zwei unabhängige Experten vorgetragen haben, dass der Deutschlandtakt auch mit Trassen näher am Bestand zu schaffen ist.

Die Bahnplaner rechnen bisher mit einer Zielfahrzeit von 31 Minuten. Wolfgang Hesse von der Münchener Universität hat beim Workshop am 19. April aber vorgeschlagen, in Hannover zwei Knotenpunkte für den Fernverkehr entstehen zu lassen. Dann würden auf der Strecke nach Bielefeld auch 41 Minuten reichen.

Für die Umweltverbände wäre positiv, dass dann weniger Landschaft neu durchschnitten wird und auch die Fläche ähnlich wie bisher angebunden bleibt. Außerdem würden die Kosten deutlich sinken. „Im Moment weigern sich allerdings die Deutsche Bahn sowie das Bundesverkehrsministerium, die eigenen Planungen erneut zu öffnen und diese Modelle ernsthaft zu prüfen“, kritisieren die Verbände.

Stadt will ihre Interessen vertreten

Die enge und kurvige Strecke durch die Wunstorfer Kernstadt war bisher in allen Varianten, die die Bahn entwickelt hatte, umfahren worden. Je nachdem, ob nur die Lücke zwischen Seelze und Haste geschlossen wird oder die Strecke insgesamt weiter südlich verläuft, würde sie künftig mehr oder weniger dicht an Kolenfeld verlaufen. Hesse hat in seiner Präsentation nur angegeben: „Die erhöhte Fahrzeit lässt Raum für mehrere Ausbau-Varianten.“

Von daher wäre noch zu sehen, wie sich diese geänderte Vorgabe auf den Wunstorfer Raum auswirken würde. Die Stadt hatte Anfang des Jahres aber auch schon betont, dass sie die eigenen Interessen im Planungsprozess deutlich vertreten will. Damals hatten im ersten Onlineforum schon viele Landräte und Bürgermeister gefordert, in der Nähe der bestehenden Bahntrasse zu bleiben.

Von Sven Sokoll