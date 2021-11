Wunstorf

Die „Udo Jürgens Story“ kommt nach Wunstorf: In Gedenken an den verstorbenen Musiker und Entertainer, der in diesem Jahr seinen 85. Geburtstag gefeiert hätte, hat die österreichische Schauspielerin Gabriela Benesch ein Abendprogramm aus Hits und Geschichten zusammengestellt. Im Stadttheater Wunstorf wird die Aufführung am Donnerstag, 20. Januar, ab 20 Uhr zu sehen sein. Unter der Regie ihres Ehemanns Erich Furrer und dem Motto „Sein Leben, seine Liebe, seine Musik“ führt Benesch als Erzählerin durch den Abend. Dabei schildert sie im Tagebuchstil Anekdoten aus Jürgens‘ persönlichen Aufzeichnungen, die sein Leben und seine Erfolgsgeschichte nicht nur aus künstlerischer, sondern auch aus menschlicher Perspektiven würdigen.

Interpreten kannten Udo Jürgens persönlich

Auch Hits wie „Mit 66 Jahren“, „Ich war noch niemals in New York“, „Merci Cherie“ und „Griechischer Wein“ dürfen bei einer Ehrung von Jürgens‘ Lebenswerk nicht fehlen. Für das musikalische Programm sorgt Sänger und Pianist Alex Parker, der als bekanntester Udo-Jürgens-Interpret im deutschsprachigen Raum gilt. Parker sang 2019 den Titelsong für die Verfilmung des Musicals „Ich war noch niemals in New York“. Mit Jürgens verband ihn seit seiner Jugend nicht nur eine tiefe Bewunderung, sondern auch eine persönliche Bekanntschaft, sagt er. Auf eine erste Begegnung, bei der Jürgens dem damals 19-jährigen Parker seine Anerkennung aussprach, seien weitere Gespräche und Briefwechsel gefolgt.

Politisches Engagement kommt zur Geltung

Auch Benesch hatte aufgrund ihrer engen Freundschaft mit Jürgens‘ Tochter Jenny die Gelegenheit, den Schlagerstar mehrmals persönlich zu treffen. Als bislang einzige musikalische Biografie, die von Jürgens‘ Erben offiziell autorisiert wurde, ist „Die Udo Jürgens Story“ ein Tribut an den Star, bei dem laut Benesch neben den künstlerischen Erfolgen ihres Vaters auch sein persönliches Leben und sein politisches Engagement zur Geltung kommen sollen. „Für mich ist Udo Jürgens ein Friedensbotschafter, auch wenn er nicht mehr unter uns ist. Er hat sich immer für eine friedliche und zwischenmenschliche Welt eingesetzt. Das spürt man in jedem seiner Songs“, sagt sie.

Für die Vorstellung im Stadttheater Wunstorf gilt die 2-G-Regel. Karten zwischen 40 und 55 Euro (plus Gebühr) gibt es im Vorverkauf im Internet bei eventim.de und den angeschlossenen Vorverkaufsstellen.

Von Paul Lukas Primke