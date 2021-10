Steinhude/Großenheidorn

Ein Flugzeug, das mit ohrenbetäubendem Lärm Steinhude überflogen hat, ist am Mittwoch mehreren Leserinnen aufgefallen. Gegen Mittag hörte beispielsweise Britta Bruns in der Nähe der Badeinsel das Donnern vom Himmel. Auch Sabine Steuernagel nahm es an der Bleichenstraße wahr. „Das muss ein Jet gewesen sein“, ist sie überzeugt und fragt sich, ob vielleicht auch das Beben, das vor einer Woche den Nordwesten der Region erschüttert hat, von einem solchen Flugzeug stammen könnte. „Jetzt ist es offenbar nur Platzrunden geflogen – bestimmt wird das Geräusch und die Erschütterung noch intensiver, wenn sie durchstarten“, sagt die Steinhuderin.

Am Fliegerhorst geht man der Auskunft eines Sprechers zufolge nicht davon aus, dass in nächster Zeit wieder Tornado-Lärm zu hören sein wird. „Bei den Flugaktivitäten handelte es sich um einen Tornado, der im Rahmen einer Nato-Mission Testverfahren zum Anflug auf Ausweich-Flugplätze übte“, teilt Major Tobias Preis von der Pressestelle des Lufttransportgeschwaders mit. Diese Aktivitäten seien nicht von Regelmäßigkeit geprägt, sondern fänden in der Regel einmal pro Quartal statt.

Von Kathrin Götze