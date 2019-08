Wunstorf

Die Torfrocker kommen wieder und bringen reichlich Torfmoorholm und Haithabu auf Küsters Hof. Dort treten die Plattdütsch-Rocker der Gruppe Torfrock am Sonnabend, 24. August, auf. Im vergangenen Jahr war die Band schon einmal in Küsters Hof, damals musste Raymond Voß allerdings wegen Krankheit passen. Er ist neben Klaus Büchner Gründer der Band, die es seit 42 Jahren gibt.

Dass Torfrock in der Region reichlich Fans hat, das weiß jeder, der einmal ein Konzert besucht hat – zum Beispiel die jährliche Bagalutenwiehnacht in Hannover. Nun werden die Torfrocker im August nicht von dem Reh singen, das leise Spuren in den Schnee pinkelt, aber Lieder haben sie ja genug im Gepäck. Da rankt sich vieles um Torfmoorholm, ein fiktives norddeutsches Dorf mit reichlich originellen Originalen. Und um Haithabu und die Wikinger, die harten Gesellen, allerdings darf auch die Granate Renate nicht fehlen.

42 Jahre ist Torfrock am Start, aber immer mal wieder haben die Gründerväter auch andere musikalische Projekte bearbeitet, die Zusammensetzung der Band hat sich im Laufe der Jahrzehnte verändert. Was sich nicht verändert hat: Torfrock ist ein Stimmungsgarant mit Spaßgarantie.

Die Band ist Stimmungsgarant

Wenn sich auch vieles geändert hat, so hat die ursprüngliche Idee der Gründer nach wie vor ihren Charme: Erfolgreiche englische Rocktitel ins Plattdeutsche zu übersetzen. Immer noch gerne gehört sind „Lets wörk togesser“ oder „He Jo“. Beim Open-Air-Konzert in Küsters Hof dürfen sich die Fans der norddeutschen Spaßrocker auf die Torfrock-Klassiker freuen. Und sicher wird sich von der Bühne aus für den Beifall mit „Vielen, vielen Danke“ bedankt – und ebenso sicher wird die Antwort aus dem Publikum kommen: „Vielen, vielen Bitte“.

Das Konzert in Küsters Hof, Hindenburgstraße, beginnt am 24. August um 20 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es unter anderem vor Ort oder in der HAZ/NP-Geschäftsstelle in der Mittelstraße.

Von Albert Tugendheim