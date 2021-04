Großenheidorn

Wer auf Suche nach Erholung an den Grachten im Großenheidorner Ortsteil Strand spazieren geht, stößt dabei auf eine neue Barriere. Ein mannshoher Zaun versperrt den Zugang zum einzigen Weg entlang einer der Grachten. Alle anderen Ufer sind von Privatgrundstücken gesäumt. „Dürfen die das denn überhaupt?“, fragt einer der Anlieger.

Wie anhand einiger Schilder deutlich zu erkennen ist, hat der Angelsportverein (ASV) Steinhude den Zaun errichtet. Der Verein hat das Ufer von der Domänenverwaltung des Landes Niedersachsen gepachtet. Die Mitglieder nutzen das Ufer direkt zum Angeln oder fahren mit Booten, die dort an Stegen liegen, aufs Steinhuder Meer hinaus. „Natürlich haben wir den Zaunbau mit der Domänenverwaltung abgesprochen“, sagt Thomas Gerberding, der Vorsitzende des Vereins. Lange hatten die Angler lediglich einen Schlagbaum dort aufgestellt, um Unbefugte zumindest daran zu hindern, das Grundstück zu befahren.

Gartenabfälle und Hundekot am Ufer

Ein Weg führt zwischen der Gracht und dem Großenheidorner Schlammpolder hindurch in ein feuchtes Wäldchen am Ufer. Er wird gerne auch von Spaziergängern genutzt. Das will der Verein jetzt unterbinden. „Wir haben immer mehr Dreck dort gefunden, Gartenabfälle, Hundekot und anderes“, sagt Gerberding. Der Verein halte das Gelände gerne in Ordnung, doch das sei den ehrenamtlichen Helfern doch zu weit gegangen. Zuletzt habe man auch eine Feuerstelle dort gefunden, dicht am Rande des angrenzenden Naturschutzgebiets.

Den Weg nutzen neben den Anglern auch Mitarbeiter der Ökologischen Schutzstation Steinhuder Meer (ÖSSM) sowie Mitglieder des Naturschutzbunds Nabu, die dort zum Teil Wasservögel und andere Tiere beobachten. Man habe sich mit ihnen allen abgesprochen, versichert Gerberding. Auch den Anwohnern wolle man gerne weiterhin den Zugang gewähren, so lange sie die Regeln einhielten. De Flächen vor dem Zaun gehörten übrigens zum Pachtgelände, sagt Gerberding noch. Es gebe immer mal Beschwerden von Anwohnern, die meinten, die Fahrzeuge der Angler dürften dort nicht parken.

Domänenverwaltung hat Zaun genehmigt

Peter-Alexander Uranowski von der Domänenverwaltung bestätigt die Absprache mit den Anglern. Das Amt habe ihnen die Ausnahmegenehmigung für den Zaunbau erteilt, dafür würden zusätzliche Kosten fällig. Die Angler haben einen langfristigen Pachtvertrag über das Gelände abgeschlossen, sie hielten es in Ordnung und kümmerten sich auch um die Verkehrssicherung. Entlang des Ufers stehen zahlreiche Bäume, „die würden uns viel Arbeit machen, wenn wir die Pächter nicht hätten“, sagt Uranowski.

Von Kathrin Götze