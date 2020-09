Medikamentenversuche an Heimkindern, die bis in die 1970er-Jahre durchgeführt wurden, waren das Thema der Dissertation der Pharmakologin Sylvia Wagner. Sie deckte fragwürdige Praktiken auf. Manche Praktiken waren jenseits dessen, was gesetzlich erlaubt war, andere in einer Grauzone. Maßgeblich hingen diese Versuche an Kindern mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Wunstorf zusammen.

Hans Heinze sen. wies sie nach, dass er bereits in den 1950er- und 1960er-Jahren Medikamente an Kindern ausprobiert hatte – auch in Wunstorf. Was der Vater begonnen hatte, führte dessen Sohn, Heinze jun., fort, als er 1961 in der Wunstorfer Klinik zu arbeiten begann. Später nutzte er seine Position als Leiter des Referats für psychiatrische Angelegenheiten und die psychiatrischen Landeskrankenhäuser im niedersächsischen Sozialministerium, um diese Versuche fortzusetzen.

Heinze jun. arbeitete in jener Zeit nicht nur im Ministerium, sondern war weiterhin als Psychiater für einige Heime zuständig. Dort konnte er, wie Studien im Auftrag des niedersächsischen Sozialministeriums belegen, nahezu nach Belieben Versuchsreihen an Kindern durchführen. Mit Medikamenten, die noch nicht zugelassen waren, und nach Standards, die auch den damals geltenden Richtlinien und ethischen Grundsätzen nicht entsprachen. Eines dieser Heime war in direkter Nachbarschaft des Hauses, in dem Hilde Winkelmann aufwuchs: im Heilpädagogischen Kinder- und Jugendheim Brunnenhof in Bad Rehburg.

In Folge der Dissertation Wagners hatte das niedersächsische Sozialministerium die Studien in Auftrag. Die jüngste dieser Studien hat Sozialministerin Carola Reimann vor einigen Tagen vorgestellt.