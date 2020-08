Wunstorf

Lust auf Radfahren, aber keine schöne Route im Sinn? Da wissen die Radler im Kneipp-Verein Abhilfe. Dieser bietet geführte Radtouren mit unterschiedlichen Streckenlängen an – je nach Niveau und Sportlichkeit der Fahrer. „Wir fahren im Schnitt mit 15 bis 16 Stundenkilometern“, sagt Helmut Prietz, einer der Tourenführer. Sie fahren die Strecken vorher zum Testen ab, bevor sie mit der Gruppe losfahren. Wie die Kneipp-Wanderer auch, planen die Tourenführer ihre Routen mit der Navigations-App Komoot.

Fürstenroute bietet Sehenswürdigkeiten

Der Leine-Radweg führt von Wunstorf über Neustadt, Mariensee, Mandelsloh, Wulfelade und Eilvese bis nach Schneeren. Geübte Fahrer können auch von Hannover bis Schwarmstedt fahren. Das sind dann rund 65 Kilometer. Prietz empfiehlt auch die rund 52 Kilometer lange Fürstenroute, die von Minden über Bückeburg nach Steinhude führt und viele Sehenswürdigkeiten wie Schloß Bückeburg, Hubschraubermuseum, Jagdschloß Baum sowie den Moor- und Findlingsgarten Hagenburg bietet. Weitere Informationen gibt es auf www.steinhuder-meer.de/touren/fuerstenroute. „Nicht alle Wege auf unseren Touren führen über Asphalt, sondern auch über Waldwege und Pfade“, gibt Tourenführer Wolfgang Lauckner zu bedenken.

Mühlentour führt durchs Neustädter Land

Auf die Spuren der Steinhuder-Meer-Bahn begeben sich die Radler von Wunstorf aus über Bokeloh, Hagenburg und Wölpinghausen bis nach Wiedenbrügge. Diese Tour kann auch über Klein Heidorn, Großenheidorn und Steinhude bis nach Hagenburg gefahren werden. „Schön ist auch eine Tour in großem Bogen um das Steinhuder Meer über Rehburg, die Siedlung Vehrenheide und Mardorf bis zu Alten Mühle in Schneeren“, sagt Prietz. Er fährt auch gerne die rund 40 Kilometer lange Mühlentour im Neustädter Land, auf der die Mühlen in Laderholz und Dudensen zu bestaunen sind. Von Neustadt aus ist die Strecke rund 40 Kilometer lang.

Eine beliebte Radstrecke in Wunstorf ist auch der Weg durch das Hohe Holz von oder nach Steinhude. Quelle: privat

Lauckner ist auch gerne auf dem Grünen Ring rund um Hannover unterwegs. Dieser führt durch reizvolle Landschaft rund um Hannover und ist von Westen nach Osten in zehn Teilstrecken unterteilt. Insgesamt ist der Grüne Ring 160 Kilometer lang und gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Blaue Markierungen weisen den Weg. Die beiden passionierten Radler sind auch gerne entlang der Leine unterwegs beispielsweise von Sarstedt oder Herrenhausen bis nach Wunstorf.

Corona verstärkt den Bewegungsdrang

„Durch Corona hat sich der Bewegungswunsch vieler Menschen verstärkt“, sagt Prietz. Auch der soziale Aspekt der Radtouren sei wichtig, denn die Teilnehmer kämen raus und könnten sich unterhalten. „Beim Radfahren sind die Abstände leicht einzuhalten. Bei einer Einkehr sollte man jedoch einen Mund-Nasen-Schutz dabei haben“, ergänzt Lauckner, der sich im Kneipp-Verein um die Langstreckentouren kümmert. Diese sind zwischen 60 und 75 Kilometer lang.

Wolfgang Lauckner (rechts) ist mit Teilnehmern einer Kurztour unterwegs. Quelle: privat

Doch die Corona-Krise verändert auch einiges. So können derzeit nur Vereinsmitglieder mitfahren. „Aber wenn jemand einmal bei uns reinschnuppern möchte, ist das auch in Ordnung“, sagt Prietz. Alle Teilnehmer müssen sich wegen der Dokumentationspflicht mit Namen, Adresse und Telefonnummer bei Wolfgang Lauckner unter Telefon (05033) 8850 anmelden. Wer an einer Radtour teilnehmen möchte, muss über ein verkehrssicheres Fahrrad verfügen und fährt auf eigene Verantwortung mit. Die Radler sind im Durchschnitt mit etwa 20 Teilnehmern in zwei Gruppen unterwegs.

Diese Touren bietet der Kneipp-Verein an Kleine Radtouren von 20 bis 25 Kilometern bietet Heinz-Helmut Runge noch jeweils Mittwoch, 2. September und 7. Oktober, um 13.30 Uhr an. Er ist unter Telefon (05031) 8939 zu erreichen. Eine Normaltour von 40 Kilometern mit Dietrich Reuter steht am Mittwoch, 14. Oktober, um 13 Uhr auf dem Programm. Informationen gibt es unter Telefon (05031) 8218. Wilhelm Bödecker bietet am mittwochs, 26. August, 23. September und 21. Oktober, jeweils um 13 Uhr Kurztouren über 30 Kilometer an. Er ist unter Telefon (05031) 71257 zu erreichen. Langstreckentouren mit 60 bis 75 Kilometern Länge organisiert Wolfgang Lauckner noch für Sonnabend, 26. September, und Sonnabend, 10. Oktober, jeweils um 9.30 Uhr. Informationen dazu gibt er unter Telefon (05033) 8850. Alle Touren starten am Bürgerpark Wunstorf, Nordstraße.

Von Anke Lütjens