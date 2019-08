Wunstorf

Unter dem Titel „Tierisch“ zeigt Annette Grund derzeit ihre Malereien in der Abtei, Wasserzucht 1. Besucher können sich bei einem Künstlergespräch zur Blauen Stunde am Freitag, 9. August, ab 19 Uhr mit ihr austauschen. Die Ausstellung endet am Sonntag, 11. August, ab 18 Uhr mit einem Konzert und einem brasilianischen Abend. Das Programm „Anjo fugaz – Vollgas-Engel“ gestalten Marcia Bittencourt (Gesang), Andreas Bahle (Gitarre) und Hervé Jeanne (Bass). Der Eintritt ist frei. Die Organisatoren vom Kunstverein Wunstorf freuen sich über Spenden. Um Platzreservierungen für die Veranstaltungen wird unter Telefon (0176) 50505291 gebeten.

Von Rita Nandy