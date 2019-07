Wunstorf

Unser Tier der Woche ist Katze Cookie, die bisher allein in der Wohnung gelebt hat. Sie war nach Angaben ihrer Vorbesitzer stets auf Menschen bezogen, anhänglich und verschmust. Leider ist Cookie gar nicht mit dem neuen Familienzuwachs klar gekommen und hat ihren Charakter dadurch sehr verändert. Da die siebenjährige Katze bislang keine anderen Katzen kannte, findet sie es momentan im Tierheim nicht so gut. Aber sie lässt sich schon wieder anfassen und ist recht neugierig darauf, wer sie besuchen kommt.

Das Tierheim sucht für Cookie ein neues Zuhause mit der Möglichkeit zum Freilauf. Sollte sie zu einem Artgenossen in eine Wohnungshaltung ziehen, müsste das neue Heim so groß sein, dass beide sich auch mal aus dem Weg gehen können. Außerdem darf das dort lebende Tier nicht dominant sein. Im Haushalt dürfen auch keine Kinder leben. Ihre neuen Menschen sollten viel Zeit mit Cookie verbringen, damit sie wieder so zutraulich und verschmust wird, wie sie war. Die Katze ist kastriert und bekommt ein spezielles Nierenfutter, weil sie vor zwei Jahren eine Blasenentzündung verschleppt hat.

Bei Fragen zu Cookie ist das Tierheim unter Telefon (0 50 31) 6 85 55 zu erreichen.

Von Anke Lütjens