Wunstorf

Die gute Nachricht vorweg: Der rote Kater aus der vergangenen Woche zieht in der kommenden Woche in sein neues Zuhause. Nun sucht das Tierheim Wunstorf-Steinhuder Meer ein neues Heim für Katzenseniorin Lilly. Sie ist rund 13 Jahre alt und wurde schweren Herzens wegen einer Allergie im Tierheim abgegeben. In den ersten Tagen dort fremdelte sie und fauchte auch. Inzwischen hat Lilly sich eingewöhnt, geht auf Fremde zu, lässt sich problemlos anfassen und genießt es sichtlich.

Derzeit untersucht sie den Raum, in dem sie untergebracht ist, ganz genau und reibt sich an allem, was sie erreichen kann. Das ist typisch für Katzen. Lilly kennt weder andere Katzen noch Hunde oder Kinder. Das Tierheim möchte sie gerne in einen ruhigen Haushalt vermitteln, in dem sie auf jeden Fall Freilauf hat. Lilly ist selbstverständlich kastriert. Bei Fragen ist das Tierheim unter Telefon (05031) 68555 zu erreichen.

Von Anke Lütjens