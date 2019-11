Theatergruppe Lampenfieber feiert Premiere in Klein Heidorn

Klein Heidorn

Man nehme: Eine schmuddelige Eckkneipe, die sich zum Edel-Restaurant wandeln muss, skurrile Darsteller und eine gehörige Portion Witz – und fertig ist das Menü für einen gelungenen Theaterabend. Die Theatergruppe Lampenfieber hat am Sonnabend mit der Komödie „Kaviar trifft Currywurst“ eine umjubelte Premiere gefeiert. Die Vorstellungen am Sonnabend und Sonntag waren mit jeweils 180 Zuschauern ausverkauft. Für die Vorstellungen in Wunstorf und Mesmerode gibt es noch Karten.

Darsteller überzeugen mit Spiel und Witz

„Es war eine rundum gelungene Premiere, die Leute haben sich gefreut und mitgemacht“, sagte die Vorsitzende der Theatergruppe Lampenfieber, Marianne Kirchmann, die intensiven Proben habe sich gelohnt. Das fanden auch die Zuschauer. „Herrlich erfrischend. Ich habe lange nicht soviel gelacht“, sagte Christian Hänsel aus Luthe. Mit Wortwitz und Wortakrobatik, Gestik und Mimik, herrlich überdrehten Charakteren und absurden Situationen strapazierten die elf Darsteller die Lachmuskeln der Zuschauer reichlich. „Das Stück ist gut und lustig, es kam bei allen gut an. Das ist schon eine tolle Laienspielgruppe“, sagte Hartmut Ludwig aus Liethe.

Gastro-Team serviert Currywurst

Passend zum Titel des Stücks servierte das Team der Gaststätte Tiel Currywurst. Dazu gab es am Eingang für jeden Besucher ein Tütchen mit sauren Pommes zum Naschen. Diese kleinen Gastgeschenke haben bereits Tradition bei der Theatergruppe Lampenfieber. „Den Kaviar haben wir bestellt, aber der ist nicht angekommen“, scherzte Kirchmann bei der Begrüßung. Sie spielte die einfach gestrickte Sandy Stutzke wie einst Cindy aus Marzahn im rosa Jogging-Anzug und knappem Oberteil, unter dem ein Spitzen-BH hervorblickte.

Die Theatergruppe Lampenfieber überzeugt in der Komödie "Currywurst trifft Kaviar" mit Wortwitz und Komik. Quelle: Anke Lütjens

Cousin will Vorschuss zurück haben

Sandy gehört ebenso wie der schweigsame Heini ( Reinhard Meyer), der bis zum Ende seinen Barhocker verteidigt und den Kopf an die Zapfsäule lehnt, sowie Uwe ( Michael Dörries) zu den Stammgästen in Erna Wutschkes ( Heike Damböck) Kneipe „Zum warmen Würstchen“. Alle drei häufen turmhohe Deckel an, daher läuft das Lokal schlecht. Richtig problematisch und turbulent wird es, als Ernas Cousin und Selfmade-Millionär Harry ( Torsten Schult) sein Geld wiederhaben will, das er Erna einst für die Kneipe vorgeschossen hatte.

Aus Kneipe wird Gourmettempel

Kurzerhand verwandeln Erna, ihr Schatz Blümchen ( Leon Troschke) und Sandy die schmuddelige Eckkneipe in einen Gourmettempel. Und das sehr zum Ärger des benachbarten Spitzenkochs Wolfi (Thorsten Wiebking). Das Chaos nimmt seinen Lauf, als Harry die Restaurant-Kritikerin Ludmilla von der Steppke ( Patricia Biester) einbestellt, die Stammgäste sich nicht vertreiben lassen und Wolfi seine Intrigen spinnt. Am Ende überzeugt Ernas Currywurst und setzt sich gegen den Kaviar durch.

Ein Besuch ist unbedingt empfehlenswert. Das ist möglich am Sonnabend, 9. November, um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle Mesmerode und am Sonnabend, 16. November, um 19 Uhr im Stadttheater Wunstorf. Der Eintritt beträgt 8 Euro.

Von Anke Lütjens