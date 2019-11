Theater für Niedersachsen zeigt „Michael Kohlhaas“

Wunstorf/Garbsen

„ Michael Kohlhaas“ ist wohl eine der interessantesten, weil widersprüchlichsten Figuren, in der deutschen Literatur. Das Theater für Niedersachsen (TfN) gastiert am Montag, 25. November, mit dem gleichnamigen Stück nach der Novelle von Heinrich von Kleist im Stadttheater. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Dazu lädt der Kulturring Wunstorf ein.

Moritz Nikolaus Koch inszeniert

Moritz Nikolaus Koch, der dem Publikum vor allem als Schauspieler bekannt ist, inszeniert die Geschichte über staatliche Willkür, Selbstjustiz, Vetternwirtschaft und die Eigendynamik von Gewalt. „Zuerst fasziniert mich der Autor Kleist wegen seiner herrlich anarchischen Sprachgewalt und Erzählkunst. Seine Sprache ist immer unglaublich komplex und elaboriert, dabei aber immer sehr klar und echt und von einer irren Schönheit“, sagte Koch in einem Interview des TfN. Kleists Geschichten seien wild fabuliert, traumhaft, unlogisch und unglaubwürdig, aber auch sehr wahr und menschlich. So sei es auch bei „ Michael Kohlhaas“.

Thema ist aktueller denn je

Dieser ist anfangs bürgerlicher Held in seinem von Gerechtigkeitssinn geprägten Aufbegehren gegen die Staatsgewalt. Kalte Rachsucht macht ihn jedoch zum Wutbürger, Fanatiker und Terroristen – ein Thema, das aktueller denn je ist. Die Figur sei anziehend in ihrer Hingabe sowie abstoßend zugleich in ihrer brutalen Radikalität, heißt es in der Ankündigung. Am Sonnabend, 14. Dezember, ist das Stück auch im Forum der IGS Garbsen zu sehen. Die Aufführung beginnt um 19 Uhr.

Karten für das Stadttheater Wunstorf kosten 27 bis 29 Euro, ermäßigt die Hälfte. Sie sind erhältlich beim Kulturring in der Abtei, der Buchhandlung Weber, dem Tui Reise Center in der Nordstraße, bei der Steinhuder Meer Tourismus in Steinhude sowie auf www.proticket.de/kwev. In Garbsen sind Karten zum Preis von 16 bis 20 Euro im Kulturbüro im Rathaus zu bekommen, Telefon (0 50 31) 70 76 50 oder kultur@garbsen.de.

Von Anke Lütjens