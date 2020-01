„Himmlische Nacht der Tenöre“ im Stadttheater Wunstorf

Wunstorf

„Passione per la musica“, Leidenschaft für die Musik, so lautet der Titel für die „Himmlische Nacht der Tenöre“. Die drei Opernsänger Georgios Filadelfefs, Boris Taskov und Georgi Dinev sind am Mittwoch, 26. Februar, zusammen mit einem Streicherensemble zu Gast im Stadttheater Wunstorf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Die Solisten aus Opernhäusern in Bulgarien und die Musiker wollen dem Publikum mit ihrem Programm Gänsehautmomente bescheren.

Hommage an musikalische Meisterwerke

Bereits seit 16 Jahren treten sie in Konzerthäusern und Kirchen auf. Die musikalische Reise in das Mutterland großer Opernkomponisten, nämlich Italien, dauert zwei Stunden. In dieser Zeit servieren Filadelfefs, Taskov und Dinev – ein Grieche und zwei Bulgaren – zusammen mit einem vierköpfigen Kammerensemble eine Hommage an bedeutende musikalische Meisterwerke.

Nur noch 60 Karten erhältlich

Leidenschaft und Freude sind die Charakteristika der italienischen Lebensart, die Komponisten wie Verdi, Leoncavallo, Puccini und De Curtis musikalisch zum Ausdruck brachten. „Die Tenöre interpretieren deren Werke stimmlich erstklassig“, versprechen die Veranstalter. Zum dahinschmelzen seien die Momente, wenn sie zusammen die Canzone „Passione“ von Tagliaferri singen und stimmungsvoll bei Arien wie „La Donna e mobile“.

Karten (ab 29,90 Euro) sind bei allen Vorverkaufsstellen erhältlich, auch in den HAZ/NP-Geschäftsstellen. Es sind nur noch 60 Karten verfügbar.

Von Anke Lütjens