Kolenfeld

Ab Montag, 3. August, setzt der Wasserverband Garbsen-Neustadt den Austausch von veralteten Anlagen in Kolenfeld fort. Vor Ort sind die beiden Firmen Todtenhaupt und Bartz im Einsatz. Sie wechseln am Beekefeldsweg, an der Schwalenbergstraße und am Mühlenweg sieben sogenannte Schieberkreuze aus.

Deshalb wird die Wasserversorgung in diesem Ortsteil am Dienstag, 11. August, in der Zeit von 8 bis 16 Uhr unterbrochen. Betroffen sind sämtliche Haushalte nördlich der Schwalenbergstraße. Per Wurfzettel werden Haushalte, Firmen und sonstige Einrichtungen vorab informiert. In Kolenfeld werden im Rahmen des Sanierungskonzeptes noch bis zum Jahresende alte Schieberkreuze erneuert. Am Mühlenweg sind bereits seit Juni rund 500 Meter Transportleitung neu verlegt worden. Der Verband versorgt in Wunstorf die beiden Ortsteile Kolenfeld und Luthe mit Trinkwasser.

Anzeige

1

Von Markus Holz