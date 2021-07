Wunstorf

„Treffen am Café-Mobil - Austausch im Kleiderladen Wunstorf“ heißt es am Montag, 2. August, von 14 bis 16 Uhr am sozialen Kleiderladen der Diakonie, Mittelstraße 9. Dabei geht es um einen gemeinsamen Blick in die soziale Landschaft. Sabine Klusmann-Wiehe, Leiterin des Kleiderladens, lädt zum Gespräch am Café-Mobil ein.

Team und Diakonie wollen informieren

Seit dem 7. Juni können Menschen das Geschäft wieder besuchen. Die Corona-Pandemie habe ihre Spuren hinterlassen, sagt Janet Breier vom Diakonieverband Hannover-Land. „Das Team des Kleiderladens freut sich, dass er wieder geöffnet ist.“ Gemeinsam mit Sandra Heuer und Jörg Engmann, Geschäftsführung des Diakonieverbandes Hannover-Land, sowie Superintendent Michael Hagen wollen die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen jetzt mit Wunstorfer Bürgern ins Gespräch kommen und informieren. Eingeladen sind ebenfalls Vertreter aus der kommunalen Politik.

Kleiderladen lebt von Begegnung und Austausch

Der Kleiderladen Wunstorf als sozial-diakonisches Angebot, das Menschen mit geringem Einkommen unterstützt, lebt von der Begegnung von Menschen und dem Austausch untereinander. Lange war der Laden wegen der Corona-Pandemie geschlossen, es gab nur eine Einkaufszeit für Menschen in besonderen Notlagen.

Von Anke Lütjens