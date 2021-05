Wunstorf - Nach Besucheransturm am Wochenende: „Tourismus in Steinhude geht in Richtung Normalität“

Im Erholungsort Steinhude wollen Stadt Wunstorf und die Polizei trotz des Besucherandrangs am Wochenende auch künftig nicht im Vorfeld von einer Anreise abraten.Die Gastronomen freuen sich, Besucher nun auch ohne vorherigen Corona-Test im Freien bewirten zu können.