So eine große Spende erhält die Tafel Wunstorf nicht alle Tage. Einen Scheck in Höhe von 5000 Euro überreichten Wunstorfs Eon-Standortverantwortliche Simone Küch sowie Axel Bommert und Martin Pavel vom Betriebsrat am Mittwochmorgen.

Tafel träumt von einem E-Kühlfahrzeug

Rund 90 Prozent der Belegschaft verzichteten auf die Centbeträge ihres Gehaltes, berichtet der Betriebsratsvorsitzende Bommert. Die 2500 Euro aus dem Hilfsfonds „Rest-Cent“ verdoppelte die Konzernleitung. „Wir freuen uns sehr“, sagte der Tafel-Vorsitzende Frank Löffler. Das Geld könnte zur Verwirklichung eines Traums beitragen. Die Tafel möchte gespendete Lebensmittel gerne in Zukunft mit einem E-Auto transportieren. Das koste rund 60.000 Euro, doppelt soviel wie derzeit für ein herkömmliches Kühlfahrzeug ausgegeben werden müsste.

Ehrenamtliche Fahrerinnen oder Fahrer gesucht

Dringend benötigt werden auch ehrenamtliche Fahrende, sagt Löffler. Mit zweieinhalb bis drei Stunden pro Woche ist der zeitliche Einsatz überschaubar. „Letzte Woche musste tatsächlich ein Auto stehenbleiben“, bedauert er. Glücklicherweise komme dies äußerst selten vor. Ebenso sei die Stelle eines oder einer Bundesfreiwilligen noch zu besetzen, ergänzt seine Stellvertreterin Ursula Jungbluth. Durch die Corona-Pandemie habe sich das 60-köpfige Tafel-Team deutlich verjüngt, sagt Löffler.

Von Rita Nandy