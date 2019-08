Luthe

Zwei Lämmer sind von einer Weide an der Schloß Ricklinger Straße in Luthe in der Zeit von Freitag, 23. August, gegen 6 Uhr und Sonnabend, 24. August, 6 Uhr gestohlen worden. Von den Tieren fehlt jede Spur. Sie wurden von bislang unbekannten Tätern vermutlich mit einem Auto oder einem Auto mit Anhänger abtransportiert. Da entsprechende Spuren fehlen, geht die Polizei Wunstorf davon aus, dass Wölfe nicht für das Verschwinden der Tiere verantwortlich sein können. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (05031) 95300 an die Polizei Wunstorf zu werden.

Von Anke Lütjens