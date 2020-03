Wunstorf

Zwei Autos wurden vermutlich in der Nacht zu Sonnabend in der Oststadt beschädigt. Ein oder mehrere Täter haben den Lack der Wagen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und haben teilweise die Spiegel abgetreten. Das ist nicht der erste Fall dieser Art in Wunstorf. Auch in der Kernstadt und in Steinhude gab es bereits mehrere Vorfälle von Sachbeschädigungen.

Die Polizei Wunstorf sucht nun Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Telefon (05031) 95300 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Von Anke Lütjens