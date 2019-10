Neuer Kunstrasenplatz: TSV Luthe kommt seinem Ziel immer näher

Luthe

Der TSV Luthe kommt seinem Ziel näher, bald einen Kunstrasenplatz nutzen zu können. Jetzt hat sich eine Delegation beim Malerbetrieb Hinze in der Nachbarschaft für den nächsten namhaften Betrag dafür bedankt. Am Freitag überreichte der Chef Thomas Hinze einen Trikotsatz für die Ersten Herren der Fußballsparte, die in der Bezirksliga spielen, im Wert von 1250 Euro und legte die gleiche Summe noch einmal für die Realisierung des Rasenplatzes dazu.

Für die Fußballmannschaft, die in dieser Saison einen einstelligen Platz in der Tabelle erreichen will, präsentierte Verteidiger Simon Lindemann das neue Trikot. Das Spruch auf dem Ärmel „Wir für Luthe“ soll ein Sinnbild dafür sein, dass die Luther eng zusammenhalten.

Die Plätze sind überstrapaziert

Axel Bommert, stellvertretender Leiter der Fußballsparte und Teammanager der Ersten, musste unter unglücklichen Umständen die volle Verantwortung übernehmen, nachdem der seit Jahren stark engagierte Spartenleiter Heinz-Gerhard Kück im März überraschend gestorben ist. „Ich kann es mir immer noch nur schwer vorstellen, dass er nicht mehr da ist“, sagte Bommert. Der Tod Kücks war aber auch für Hinze noch eine zusätzliche Motivation, den TSV mit der Spende zu bedenken. Doch auch aus der eigenen Familie kam der Anstoß. „Mein Vater Friedhelm, der im vergangenen Jahr gestorben ist, ist dem TSV immer sehr verbunden gewesen.“

Die vielen Aktiven der Fußballsparte haben mit den bestehenden Plätzen nicht ausreichend Raum. Nur zwei werden für den Spielbetrieb genutzt, der C-Platz ist eigentlich nur für das Training geeignet. Der B-Platz soll jetzt mit Kunstrasen bestückt werden. Das vergrößert zwar nicht das Areal, das zur Verfügung steht, doch der Kunstrasen kann auch bei feuchter Witterung noch genutzt werden, wenn Plätze mit echtem Rasen schon gesperrt werden müssen. „Im Moment ist die Rasendecke der Plätze ziemlich überspielt“, berichtet Bommert. „Die Investition ist deshalb zwingend notwendig.“ Spieler Lindemann studiert in Göttingen und hat dort schon positive Erfahrungen damit gesammelt, auf einem Kunstrasenplatz zu spielen.

Machbarkeitsstudie fällt positiv aus

Anfang des Jahres ist eine Machbarkeitsstudie für den Platz fertigggeworden. Ein Blick auf Investition und Folgekosten zusammen hat ergeben, dass die Kosten von Rasen- und Kunstrasenplätzen sich auf lange Sicht nicht groß unterscheiden. Dafür können die Kunstrasenplätze das ganze Jahr über bespielt werden. Deshalb haben die Mitgliederversammlungen von Fußballsparte und Gesamtverein im Frühjahr weiter grünes Licht gegeben. Derzeit sind mit der Stadt allerdings auch noch baurechtliche Fragen zu klären.

Fast 700.000 Euro wird die Investition einschließlich vier Flutlichtmasten kosten, von denen die Stadt 500.000 Euro tragen will. Diese hat das Geld nach dem vorgestellten Haushaltsentwurf für nächstes Jahr auch eingeplant. Vom Regionssportbund rechnet der TSV mit bis zu 100.000 Euro. Für den eigenen Anteil von 100.000 Euro hat der Verein in den vergangenen Jahren schon 45.000 Euro angespart. Das Ziel ist, jetzt noch 20.000 Euro an Spenden zu bekommen. „Dafür planen wir auch noch besondere Veranstaltungen. Ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg“, sagte Bommert. Den notwendigen Rest will der Verein über Kredite finanzieren.

Von Sven Sokoll