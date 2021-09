Wunstorf/Luthe

Der TSV Luthe bietet dienstags einen Tanz-Workshop in der Aula der Oststadtschule an. Er beginnt am Dienstag, 12. Oktober, und dauert bis zum 23. November. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tanzen von 19.30 bis 21 Uhr. Die Trainer vermitteln die Tänze Tango, Foxtrott/Quickstep sowie Cha-Cha-Cha und Rumba.

Trainer Hubert Käter und seine Tanzpartnerin freuen sich, dieses Angebot den Interessierten näherzubringen. Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Das Angebot gilt auch für Nichtmitglieder.

45 Euro für Mitglieder

Für die sechs Tanzabende fallen lediglich 60 Euro pro Paar und für TSV-Mitglieder 45 Euro pro Paar an. Ein erstrebenswertes Ziel könnte für die Teilnehmer der Tanzball am Freitag, 20. November, in den Strandterrassen sein, bei dem sie die erworbenen Kenntnisse gleich umsetzen können.

Für Mitglieder des TSV Luthe bietet sich damit zusätzlich eine Gelegenheit an, sich auf das 100-jährige Bestehen des Vereines im Jahr 2022 noch intensiver vorzubereiten. Für eine Teilnahme gilt die 2-G-Regelung. Anmeldungen sind ab sofort bis Montag, 5. Oktober an Hubert Käter unter Telefon (05033) 5621 oder per E-Mail an hoppekaeter@gmx.de oder auch an Bernd Roßberg, (0172) 9321773 oder per E-Mail an bernd.rossberg@mailbox.org möglich.

Von Anke Lütjens