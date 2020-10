Luthe

Die Tanzsparte im TSV Luthe bietet vom 28. Oktober bis 18. November einen Discofox-Workshop an. Dieser findet jeweils mittwochs ab 20 Uhr in der Kleine Turnhalle in Luthe, Kleine Heide 14, statt. Für die vier Abende hat das Trainerpaar, Rudolf und Kirsten Wilbrandt, wieder einige Variationen von Tanzschritten vorbereitet. Der Kurs ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Die Tanzpaare tanzen wegen Corona mit vier bis fünf Metern Abstand zu anderen Paaren.

Teilnehmerzahl ist begrenzt

Daher muss die Sparte die Teilnehmerzahl begrenzen. Anmeldungen nimmt Rudolf Wilbrandt noch bis Freitag, 16. Oktober, unter Telefon (01 73) 9 14 01 71 oder per E-Mail an r.wilbrandt@t-online.de entgegen. Auch eine persönliche Anmeldung ist mittwochs um 20 Uhr in der Kleine Turnhalle in Luthe möglich. Dabei können Interessierte auch eine Schnupperstunde beim allgemeinen Tanztraining absolvieren. Die Tanzsparte freut sich auch über Einzelpersonen, besonders über Herren. Die Kosten für den Workshop betragen 45 Euro pro Paar.

Von Anke Lütjens