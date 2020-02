TSV Luthe bietet Tanz-Workshop in Wunstorf an

Wunstorf

Rumba, langsamer Walzer, Cha-Cha-Cha und Quickstep: Diese vier Tänze können Paare und Einzelpersonen in einem Workshop lernen. Dazu lädt die Tanzsparte des TSV Luthe ein. Los geht es am Montag, 10. Februar, um 20 Uhr in der Aula der Oststadtschule an der Wilhelmstraße 31. Der Kurs umfasst sechs Abende, an denen das Trainerpaar Hubert und Maria Käter die Grundlagen für die Tänze vermittelt.

Es ist keine Mitgliedschaft im Verein erforderlich. Die Kosten betragen 32,50 Euro pro Person. Interessierte können auch zu den Trainingsabenden am Mittwoch um 18.30 Uhr in der Oststadtschule sowie um 20 Uhr in der kleinen Luther Turnhalle kommen. Anmeldungen sind unter Telefon (05033) 5621 oder per E-Mail an hoppekaeter@gmx.de möglich.

Von Anke Lütjens