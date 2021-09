Kolenfeld

Der TSV Kolenfeld bietet am 1. und 2. Oktober Aktionstage zum Sportabzeichen an. Den Auftakt machen am Freitag Drei- bis Sechsjährige. In der Turnhalle können sie zwischen 15.30 und 17 Uhr das Minisportabzeichen ablegen, für das sie insgesamt sechs Stationen absolvieren müssen. 

Kinder ab sechs Jahren, Erwachsene und ganze Familien und Firmen sind dann am Sonnabend zwischen 10 bis 16 Uhr willkommen, außer in der Halle auch auf dem Freigelände. Alle Disziplinen aus Leichtathletik und Turnen können an dem Tag abgelegt werden. Für das Schwimmen und das Radfahren sind aber gesonderte Termine notwendig.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beiden Tagen müssen keine Vereinsmitglieder sein und auch keine Gebühren zahlen, Bei der Abnahme werden die Corona-Regeln eingehalten.

Von Sven Sokoll