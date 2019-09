Wunstorf

Jawdat Al Barmawi will lieber für sein Fachabitur lernen, als im syrischen Bürgerkrieg Menschen zu erschießen. Deshalb ist er vor drei Jahren nach Deutschland geflohen, und darum plant er auch sein weiteres Leben in Wunstorf, nicht in Syrien. „Wenn ich zurückgehe, muss ich immer damit rechnen, zum Militärd...