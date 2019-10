Wunstorf

In Bokeloh wird ab Montag, 7. Oktober, die Alte Dorfstraße zwischen Violinenstraße und der Schaumburger Straße für voraussichtlich vier Tage halbseitig gesperrt. Dort werden Arbeiten an einer Gasleitung ausgeführt. In Fahrtrichtung Idensen wird in dem Zeitraum eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet. Der...