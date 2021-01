Wunstorf

Die Zahl der Corona-Infizierten ist in Wunstorf Anfang der Woche sprunghaft gestiegen. Der Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner lag vor dem Wochenende bei 104,3. Daher entfällt der Präsenzgottesdienst am Sonntag, 24. Januar, in der Stadtkirche. Der Vorstand der Stiftskirchengemeinde hatte dieses Vorgehen beschlossen, sollte der Wert über die 100er-Marke steigen.

Stiftskirche zeigt Videogottesdienst

Gläubige müssen dennoch nicht auf einen Gottesdienst ihrer Gemeinde verzichten. Sie können diesen am Sonntag, 24. Januar, ab 12 Uhr online abrufen. Der Videogottesdienst kann auf der Homepage der Kirche unter www.stiftskirche-wunstorf.de angesehen werden.

Von Rita Nandy