Wunstorf

Jugendliche und Diakonin Tanja Giesecke der Stiftskirchengemeinde haben für den zweiten Adventssontag einen besonderen Jugendgottesdienst vorbereitet. Am 6. Dezember heißt es ab 17 Uhr in der Stadtkirche, Lange Straße 1: „ Weihnachten ist anders –und doch wie jedes Jahr“. Das Vorbereitungsteam bittet Jugendliche und Junggebliebene sich unter https://stift-wunstorf.gottesdienst-besuchen.de/ anzumelden. Besucher müssen in der Kirche einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Von Rita Nandy