Wunstorf

Johannes der Täufer ist Namenspatron des Johannistags, der auf den 24. Juni fällt. Dieser Tag wird auch Sommerweihnachten genannt. Sechs Monate später wird die Geburt von Jesus Christus gefeiert.

Lesen Sie auch Stiftskirchengemeinde Wunstorf verschiebt Jubiläum und Kunstprojekt

Johannes der Täufer steht im Mittelpunkt des Gottesdienstes

„Ab dem Johannistag geht das Jahr wieder auf Weihnachten zu. Auch wenn uns dieser Gedanke mitten im Hochsommer fremd vorkommt“, schreibt Volker Milkowski, Pastor der Stiftskirchengemeinde. Am Sonntag, 27. Juni, dreht sich der Gottesdienst in der Stadtkirche um Johannes den Täufer. Er beginnt um 10 Uhr. Am Ende verteilt Milkowski ein kleines (Sommer-)Weihnachtsgeschenk an die Anwesenden.

Von Rita Nandy