Wunstorf

1150 Jahre kirchenmusikalische Tradition – darauf blickt die Stiftskirchengemeinde voller Stolz zurück. In dieser Zeit habe es nicht eine einzige Unterbrechung gegeben, erläutert Musikwissenschaftler Arno Paduch bei einem Pressegespräch. Eine Besonderheit im norddeutschen Raum.

Konzertreihe seit Jahren geplant

Seit fünf, sechs Jahren laufen die Vorbereitungen für eine Konzertreihe im Jubiläumsjahr, so Paduch. Die Corona-Pandemie hat die Pläne allerdings kräftig durcheinandergeworfen. Ursprünglich waren zehn Konzerte geplant. Auftakt der Veranstaltungsreihe sollte Anfang des Jahres sein.

Sanierungsarbeiten an Stiftskirche ruhen

Die Sanierungsarbeiten der Stiftskirche konnten ebenfalls nicht rechtzeitig beendet werden. Derzeit ruht die Baustelle. Es gebe keinen Stahl, erläutert Pastor Thomas Gleitz: „Das ist ganz bitter. Ich gehe davon aus, dass auch an Weihnachten die Kirche nicht zur Verfügung stehen wird.“

Die Kirchengemeinde wollte dennoch das Jubiläumsjahr nicht einfach ohne besondere Höhepunkte verstreichen lassen. Unter der Federführung von Stifts- und Kreiskantorin Claudia Wortmann und Arno Paduch, der auch Leiter des Johann Rosenmüller Ensembles ist, entstand ein hochkarätiges Programm. Zu hören ist Musik, die eine besondere Verbindung zu Wunstorf besitzt. Aus heutiger Sicht eher überraschend, hat die Stiftskirche zu früheren Zeiten eine bedeutende Rolle gespielt.

Eröffnung mit Werken von Händel

So soll Georg Friedrich Händel auf seinem Weg nach London Station in Wunstorf gemacht haben. Ein Auszug aus seinen Werken ist beim Eröffnungskonzert mit dem Ensemble Farinel am Freitag, 3. September, zu hören.

Nimmersêlich aus Leipzig präsentiert Musik des Mittelalters. Quelle: privat

Dreitägiges Festwochenende

Für 24. bis 26. September ist ein Festwochenende geplant. Am Freitag spielen Anna Melkonyan (Violine) und Arvid Gast (Cembalo und Orgel) Kammermusik aus Deutschland und Italien.

Bei der Konzerteinführung am Sonnabend, 18.30 Uhr, in der Corvinuskirche verrät Arno Paduch, was Heinrich Schütz, Michael Praetorius, Georg Philipp Telemann und Georg Caspar Schürmann mit Wunstorf verbindet. Und wieso gilt ein Sohn der Stadt als bedeutendster Renaissance-Komponist Sloweniens? Eine Antwort auf diese und andere Fragen gibt er in der Corvinuskirche, Arnswalder Straße. Anschließend erklingt ab 19.30 Uhr Wunstorfer Stiftsmusik der Renaissance. Das Wochenende endet mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Stadtkirche, Sonntag, 26. September, 11 Uhr. Zu Gast ist die „Schola Gregoriana“.

14.10.871: erste Erwähnung der Stiftskirche

Am 14. Oktober jährt sich die Ersterwähnung der Stiftskirche zum 1150. Mal. Dies möchte die Kirchengemeinde mit einem Festgottesdienst feiern. Das Programm steht noch nicht fest.

Das Trio Viaggio trägt zu den Jubiläumsfeierlichkeiten der Stiftskirche mit einem Konzert am Freitag, 5. November, bei. Quelle: privat

Einen Tag später, am 15. Oktober, präsentiert das Ensemble Nimmersêlich Musik des Mittelalters. Das Trio Viaggio ehrt mit seinem Auftritt am Freitag, 5. November, das ehemalige Damenstift der Kirchengemeinde.

Adventskonzert mit dem Johann Rosenmüller Ensemble

Die Veranstaltungsreihe endet am Sonntag, 28. November, mit einem Adventskonzert des Johann Rosenmüller Ensembles, 17 Uhr, in der Corvinuskirche.

Das Johann Rosenmüller Ensemble, unter der Leitung von Arno Paduch, gibt zum Abschluss des Jubiläumsjahres der Stiftskirchengemeinde ein Adventskonzert. Quelle: Mathias Marx

Anmeldung erleichtert Organisatoren die Planung

Die Organisatoren bitten für ihre Planung dringend um Anmeldung unter der Homepage der Stiftskirche unter www.stiftskirche-wunstorf.de/Drupal8/1150-jahre-stiftsmusik. Dort ist auch das komplette Programm zu finden. Falls nicht anders erwähnt, beginnen alles Konzerte um 19.30 Uhr in der Stadtkirche. Die Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Sie kosten 16 Euro, ermäßigt 12 Euro. Ausnahmen gelten für 25. September und 28. November. Dafür beträgt der Eintrittspreis 28/24 Euro, ermäßigt 18/14 Euro.

Von Rita Nandy