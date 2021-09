Wunstorf

Erdbestattung oder Urnengrab, in einem Reihengrab, auf einem Rasenfeld oder an einem Baum: Die Formen der Bestattung auf dem Friedhof der Stiftkirchengemeinde sind vielfältig. Nun ist eine weitere Bestattungsmöglichkeit hinzugekommen. Die Kirche hat auf dem geschätzt 700 Quadratmeter großen Areal Nummer 16 ein muslimisches Grabfeld geschaffen.

70 Personen finden letzte Ruhestätte auf Grabfeld 16

Dort ist Platz für bis zu 50 gestorbene Erwachsene und 20 Kinder. Wie es die Religion vorsieht, können sie in ein Leichentuch gehüllt, mit dem Gesicht gen Mekka beerdigt werden. Hinzu kommt noch ein Tisch, auf dem der Sarg am Grab abgestellt wird. Die Kosten übernimmt die Stadt. Ein Merkblatt, das noch auf Türkisch übersetzt und auf die Homepage der Kirche gestellt werden soll, erläutert die Formalitäten.

Imam hält Trauerrede

Der Imam der türkisch-islamischen Gemeinde, derzeit Adnan Iltus, hält die Trauerrede in der Moschee an der Bahnhofhofstraße und spricht das Gebet. Wer möchte, kann sich aber auch nur für eine Trauerfeier direkt am Grab entscheiden. Die Beerdigung solle so schnell wie möglich nach dem Tod erfolgen, erläutert Mustafa Çöl, Vorsitzender der Türkisch-islamischen Gemeinde.

Dies will die Kirchengemeinde versuchen. Für die Bestattung in „jungfräulicher Erde“ hat sie mit der muslimischen Gemeinde einen Kompromiss gefunden. Die Verstorbenen werden in neuer Erde bestattet. „Die Erde ist Gottes Erde, ob hier oder in der Türkei“, begrüßt Çöl die Einigung. Wichtig sei gegenseitige Toleranz. „Sie haben immer ein offenes Herz, eine offene Tür für uns gehabt“, bedankt er sich beim Bürgermeister, bei Pastor Volker Milkowski und anwesenden Politikerinnen und Politikern.

Beteiligte der Stiftskirchengemeinde, der Türkisch-islamischen Gemeinde sowie Vertreter aus Politik und Verwaltung haben gemeinsam muslimische Bestattungen auf einem eigenen Grabfeld auf dem Friedhof Wunstorf realisiert. Quelle: Rita Nandy

Muslimisches Grabfeld ist eine Besonderheit in der Landeskirche

Bis zur Umsetzung des Projektes hat es rund zehn Jahre gedauert. Auf städtischen Friedhöfen, beispielsweise in Neustadt und Hannover, ist eine muslimische Beerdigung bereits möglich. Im Einzugsbereich der evangelischen Landeskirche sei ein eigenes Grabfeld eher die Ausnahme, sagt Pastor Volker Milkowski. Muslimische Bestattungen habe es auf dem kirchlichen Friedhof schon vorher gegeben. „Der Friedhof ist eine gemeinsame Oase für alle Wunstorfer.“

Ort der Trauer unabhängig von der Religion

Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt stand dem Projekt, das die Grünen angeschoben haben, von Anfang an offen gegenüber. Beim Fastenbrechen in der Moschee habe er erfahren, dass viele Muslime aus Wunstorf ihre Angehörigen in Istanbul und anderen Orten der Türkei beerdigten. „Wir wollen Ihnen Ihren Glauben lassen, wollen Ihnen hier die Möglichkeit geben, hier trauern zu können“, sagte Eberhardt bei dem Pressegespräch. Die Angehörigen der muslimischen Gemeinde seien in Wunstorf gut integriert. Çöl gehört zur zweiten Generation. „Ich bin hier groß geworden.“ Auch seine Kinder und Enkel leben hier. In der Türkei habe er niemanden, der an seinem Grab trauern könnte.

Von Rita Nandy